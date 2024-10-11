РФ пытается взять Покровск в котел: военный эксперт об угрозах

Основной целью армии агрессорки России остается Покровск в Донецкой области. оккупанты пытаются взять город в "котел".

Об этом сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.

По словам специалиста, после захвата Угледара захватчики не остановились. Они пытаются наступать на второй оборонительный рубеж ВСУ, расположенный в восьми километрах к северу

"С другой стороны идут на север, чтобы направить силы на Курахово, а затем – на Покровск. То есть, если по фронту Покровск (захватить – Ред.) не удалось, то организуют медленный охват с юга и с севера. По большому счету выходят на оперативный охват. В народе это называется "котлом", — подчеркнул Романенко.

Военный эксперт отмечает, что несколько недель назад Силы обороны задействовали три бригады, поэтому удалось остановить и замедлить продвижение оккупантов на Покровск. Поэтому россияне перегруппировали силы и наступательный акцент сделали на Курахове и Угледаре.

Напомним, остановить движение армии РФ на Покровск может город Селидово, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в наступлении на Покровские войска РФ имеют два сценария, как можно зайти в город — с востока или с юга.

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