ВСУ начали готовить оборону Днепропетровской области — OSINT-аналитики

Вероятно, украинские вооруженные силы начали готовить Днепропетровскую область к обороне. Впрочем, информация нуждается в подтверждении.

Об этом сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети X.

"Инженерные войска начали строить укрепления за Покровском, а также первые – на пути к Днепру", – говорится в сообщении аналитика.

Укрепление в Донецкой области. Фото: @clement_molin

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что военные жалуются на провальную оборону вблизи двух городов в Донецкой области — возле Горняка и Покровска. За эту оборону отвечала военно-гражданская администрация (ВГА).

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