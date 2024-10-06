В Харькове раздаются мощные взрывы: РФ обстреливает город

В нелиле, 6 октября, в Харькове произошли мощные взрывы. Российские войска атакуют город.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Враг атакует Харьков КАБами — в городе слышны взрывы. Будьте осторожны — возможны повторные пуски", — подчеркнул городской голова.

В Харьковской области с 20:53. Первоначально была угроза БпЛА. В 23:11 Воздушные силы заявили о пусках КАБов в Харьковской области.

Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

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