Армия РФ ударила по Конотопу: что известно

Поздним вечером 6 октября оккупационная армия РФ ударила по Конотопу Сумской области. Вероятно, произошел "прилет" ракеты.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

После 22:00 в Конотопе произошли взрывы. Мэр сообщил об атаке с севера. По его словам, вероятно оккупанты нанесли ракетный удар.

"Ракета шла по территории Черниговской области курсом на юг, над Батурином сменила курс и резко на нас (Конотоп — Ред.)", — подчеркнул Артем Семенихин.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги вечером 6 октября в Сумах произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Сумской области.

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