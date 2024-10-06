Армия РФ ударила по Конотопу: что известно

Вероятно, оккупанты атаковали город ракетой.
Поздним вечером 6 октября оккупационная армия РФ ударила по Конотопу Сумской области. Вероятно, произошел "прилет" ракеты.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
После 22:00 в Конотопе произошли взрывы. Мэр сообщил об атаке с севера. По его словам, вероятно оккупанты нанесли ракетный удар.
"Ракета шла по территории Черниговской области курсом на юг, над Батурином сменила курс и резко на нас (Конотоп — Ред.)", — подчеркнул Артем Семенихин.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги вечером 6 октября в Сумах произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Сумской области.
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