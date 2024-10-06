В Украине фиксируют движение беспилотников: где опасность

Вечером 6 октября над территорией Украины зафиксировали движение российских беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают на севере страны.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.

Военные в 20:45 предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в Сумской области, в 20:56 – в Харьковской. Впоследствии дроны зафиксировали в Полтавской и Черниговской областях. По информации мониторинговых каналов, над территорией страны находится не менее 8 беспилотников.

По состоянию на 20:45 в этих четырех областях объявлена воздушная тревога.

Карта тревог на 21:45 воскресенья, 6 октября.

Около 21:00 ПС сообщили о нескольких группах беспилотников из Курской области:

на Сумщине – курс юго-западный;

на западе Сумщины – курс на Черниговщину;

БПЛА на Черниговщине – курс западный;

БпЛА в Полтавской области — курс южный (Кременчуг).

Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.

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