В Украине фиксируют движение беспилотников: где опасность

В ряде областей – тревога.
Вечером 6 октября над территорией Украины зафиксировали движение российских беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают на севере страны.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.
Военные в 20:45 предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в Сумской области, в 20:56 – в Харьковской. Впоследствии дроны зафиксировали в Полтавской и Черниговской областях. По информации мониторинговых каналов, над территорией страны находится не менее 8 беспилотников.
По состоянию на 20:45 в этих четырех областях объявлена воздушная тревога.
Около 21:00 ПС сообщили о нескольких группах беспилотников из Курской области:
- на Сумщине – курс юго-западный;
- на западе Сумщины – курс на Черниговщину;
- БПЛА на Черниговщине – курс западный;
- БпЛА в Полтавской области — курс южный (Кременчуг).
Как сообщалось, вечером во время тревоги в Сумах произошли взрывы. По информации мониторингов, пять дронов направлялись в направлении областного центра.
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