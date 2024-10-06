У Сумах сталися вибухи

Увечері 6 жовтня у Сумах було чутно вибух. Від 20:43 у місті лунає повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали і місцеві ЗМІ.

"У Сумах було чутно вибух", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Повітряні сили попереджали про БпЛА на Сумщині. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру.

Як повідомлялося, ПС попередили, що в Україні фіксують рух безпілотників. Ворожі БпЛА спостерігають на півночі країни.

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