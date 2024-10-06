В Україні фіксують рух безпілотників: де небезпека

У низці областей - тривога.
Ввечері 6 жовтня над територією України зафіксували рух російських безпілотників. Ворожі БпЛА спостерігають на півночі країни.
Про це повідомило Командування Повітряних сил.
Військові о 20:45 попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області, о 20:56 - в Харківській. Згодом дрони зафіксували на Полтавщині та Чернігівщині. За інформацією моніторингових каналів, над територією країни перебуває щонайменше 8 безпілотників.
Станом на 20:45 у цих чотирьох областях оголошено повітряну тривогу.
Близько 21:00 ПС повідомили про декілька груп безпілотників з Курської області:
- на Сумщині - курс південно-західний;
- на заході Сумщини - курс на Чернігівщину;
- БпЛА на Чернігівщині - курс західний;
- БпЛА на Полтавщині - курс південний (Кременчук).
Як повідомлялося, ввечері під час тривоги у Сумах сталися вибухи. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру.
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