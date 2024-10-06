В Україні фіксують рух безпілотників: де небезпека

Ввечері 6 жовтня над територією України зафіксували рух російських безпілотників. Ворожі БпЛА спостерігають на півночі країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Військові о 20:45 попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області, о 20:56 - в Харківській. Згодом дрони зафіксували на Полтавщині та Чернігівщині. За інформацією моніторингових каналів, над територією країни перебуває щонайменше 8 безпілотників.

Станом на 20:45 у цих чотирьох областях оголошено повітряну тривогу.

Мапа тривог станом на 21:45 неділі, 6 жовтня.

Близько 21:00 ПС повідомили про декілька груп безпілотників з Курської області:

на Сумщині - курс південно-західний;

на заході Сумщини - курс на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині - курс західний;

БпЛА на Полтавщині - курс південний (Кременчук).

Як повідомлялося, ввечері під час тривоги у Сумах сталися вибухи. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру.

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