Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Майже п'ять годин на Харківщині лунають сирени.

Зранку 28 травня Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У регіоні від 04:41 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ПС просять мешканців міста перебувати в укриттях. Наразі фіксується активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Як повідомлялося, в Україні фіксують рух безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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