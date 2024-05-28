Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Почти пять часов в Харьковской области раздаются сирены.

Утром 28 мая Воздушные силы сообщили о запусках управляемых авиационных бомб. В регионе от 04:41 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб в Харьковскую область", — говорится в сообщении.

Кроме того, ПС просят жителей города находиться в укрытиях. В настоящее время фиксируется активность российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Как сообщалось, в Украине фиксируют движение беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

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