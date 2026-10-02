Россия посреди дня сбросила бомбы на большой областной центр: целый дом снесло до руин, есть раненые

Удар УАБом / © ТСН

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Днем российские войска нанесли очередной жестокий удар управляемыми авиабомбами (УАБ) по жилым кварталам Харькова. В результате попаданий один из домов в частном секторе полностью превратился в руины, есть погибший, раненые и угроза пребывания людей под завалами.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram со ссылкой на данные Ситуационного центра.

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По уточненной информации, вражеские авиабомбы попали в частные секторы Слободского и Немышлянского районов города.

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Последствия вражеской атаки

Разрушенное жилье и человек под завалами: В одном из мест попадания прямым ударом полностью уничтожен жилой дом. Пока существует высокая вероятность, что под завалами здания может находиться человек.

Жертвы и пострадавшие: В Немышлянском районе, по предварительным данным, в результате прилета погиб один человек. В Слободском районе травмы разной степени тяжести получили по меньшей мере девять гражданских лиц.

«Количество пострадавших возросло до девяти. Среди них есть дети», — отметил Терехов.

На местах попаданий идет экстренное обследование территории, работают спасательные службы, медики и полиция. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

Напомним, в Харькове россияне намеренно атаковали жилой квартал в Салтовском районе. Вражеский снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома и разрушил перекрытие. 35 человек пострадали, среди них много детей.

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