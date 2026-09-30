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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия посреди дня ударила по торговому центру большого города – первые детали

Россияне ударили дроном по торговому центру — ранен.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма

Российские войска нанесли удар боевым беспилотником по одному из торговых центров в Киевском районе города. Ранен человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пока известно об одном раненом человеке.

«Поступила информация об одном раненом человеке», — отметил он.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в Харькове российские войска атаковали жилой дом в Салтовском районе. В результате удара разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами, а взрывная волна повредила еще 10 многоквартирных домов поблизости. Пострадали 35 человек, среди них девять детей, младшему ребенку — три года. Часть жителей эвакуировали, а спасатели продолжили работать на месте, несмотря на угрозу новых атак.

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