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- Украина
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Россия посреди дня ударила по торговому центру большого города – первые детали
Россияне ударили дроном по торговому центру — ранен.
Российские войска нанесли удар боевым беспилотником по одному из торговых центров в Киевском районе города. Ранен человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Пока известно об одном раненом человеке.
«Поступила информация об одном раненом человеке», — отметил он.
Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, в Харькове российские войска атаковали жилой дом в Салтовском районе. В результате удара разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами, а взрывная волна повредила еще 10 многоквартирных домов поблизости. Пострадали 35 человек, среди них девять детей, младшему ребенку — три года. Часть жителей эвакуировали, а спасатели продолжили работать на месте, несмотря на угрозу новых атак.