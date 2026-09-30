"Есть ради кого": Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 кг и в чем заключается ее главный секрет

Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

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Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что страдает от осенней депрессии, и рассказала, как отказ от алкоголя помог ей похудеть на 5 килограммов.

45-летняя артистка откровенно рассказала о своем нынешнем состоянии. По словам Тони, с наступлением осени она почувствовала резкий упадок сил. Ей не хочется ничего делать. Звезда называет это состояние ленью, которая буквально поглотила ее. В то же время Матвиенко каждый день пытается подбодрить себя. Она находит мотивацию в самых близких людях.

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«И каждый день я просыпаюсь утром и говорю: "Ты молодец! Ты можешь! Ты должна!". Каждый день я это себе говорю… Но есть ради кого. Даже мне проще не ради себя — у меня есть дети, у меня есть муж, семья, они меня стимулируют», — поделилась певица с «Ранком Вдома».

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Тоня Матвиенко / © скриншот с видео

В то же время артистка не скрывает, что порой ей сложно самостоятельно справиться с эмоциональным состоянием. Тогда, по ее словам, она может принять успокоительное. Однако параллельно Матвиенко нашла для себя еще один способ изменить привычки — аскезу, которую связывала с личной целью.

«От алкоголя (отказалась — прим. ред.). Три месяца. Нет, больше — четыре. Весна-лето… Я, кстати, похудела на 5 килограммов. Очень классно — от чего-то отказаться», — рассказала Тоня.

Отказ от алкоголя длился около четырех месяцев. Певица объяснила, что наложила на себя такое ограничение ради выхода новой песни. Кроме того, она изменила и рацион, существенно уменьшив порции. Матвиенко призналась, что стремилась вернуться к весу, который был у нее около десяти лет назад.

Тоня Матвиенко / © скриншот с видео

Артистка также связывает предыдущий набор веса со стрессом. После вторых родов ее вес начал постепенно увеличиваться, а впоследствии она набрала около 10 килограммов. Теперь же певица говорит, что вернулась к показателям времен своей свадьбы и довольна изменениями.

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«Еда — я очень мало ем, честно. Кстати, вот почему я похудела — как правильно говорят: "Зашейте себе рот и не ешьте". Нет, есть нужно, белок… Но это одно яичко, кусочек огурчика, все очень маленькое. Я хотела вернуться к тому весу, который у меня был 10 лет назад. Я всегда была очень худой, а потом, уже после вторых родов, я начала набирать вес, становиться зрелой женщиной, у меня появился такой вес… Я это, наверное, связываю со стрессом, когда началась война. Я набрала плюс 10. А сейчас я вернулась, вешу столько же, сколько когда выходила замуж 10 лет назад. Мне нравится быть худой, я себе нравлюсь!» — заявила Матвиенко.

Тоня Матвиенко / © скриншот с видео

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала о свадьбе своей 27-летней дочери и прокомментировала слухи о ее беременности.

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