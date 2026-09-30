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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Невестка Софии Ротару показала невиданные фото певицы в молодости и публично обратилась к ней

30 сентября все женщины с именем София отмечают День ангела. Так что в семье звезды двойной праздник.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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София Ротару с невесткой и внучкой

София Ротару с невесткой и внучкой / © instagram.com/svetika

Невестка певицы Софии Ротару — Светлана — публично обратилась к свекрови по случаю особого праздника.

Так, по старому юлианскому стилю 30 сентября отмечают День ангела женщины с именами София, Вера, Надежда, Любовь и Ирина. Так что Светлана в Instagram решила поздравить самых родных с их праздником. Тем более праздник получился двойным.

В частности, сначала обратилась к Софии Михайловне с поздравлениями. Правда, сделала это на русском языке. В то же время, Светлана показала архивные фото певицы. На одной из фотографий артистка предстает еще совсем юной в национальной одежде, а на другой — на пике популярности с веночком.

София Ротару на архивном фото / © instagram.com/svetika

София Ротару на архивном фото / © instagram.com/svetika

София Ротару на архивном фото / © instagram.com/svetika

София Ротару на архивном фото / © instagram.com/svetika

«С именинами, София Ротару. Вера, Надежда, Любовь и мать их София», — написала Светлана.

В то же время, невестка Ротару обратилась и к своей дочери, которая также носит имя София. Светлана показала фото модели и пожелала ей, чтобы «Святая София берегла» ее.

Соня Евдокименко / © instagram.com/svetika

Соня Евдокименко / © instagram.com/svetika

К слову, вероятно, часть семьи Софии Ротару проживает за границей. Как вот недавно Светлана с дочерью Соней проводили время в Европе. О проживании самой Софии Ротару во время войны ходят разные слухи. Так, пока одни сплетничают о жизни певицы в Италии, сестра Аурика утверждает, что ее сестра сейчас находится под Киевом.

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