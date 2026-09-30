16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

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16-летняя Леони Кассель, младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, стала героиней нового номера французского журнала Numéro.

Для октябрьского выпуска №264 Леони снялась в эффектной фотосессии, автором которой стала известный фотограф Брижит Нидермайр. На обложке глянца девушка позирует в плиссированном бронзовом платье с металлическим блеском и туфлях Dior Haute Couture. Ее образ дополняют макияж с акцентом на дымчатые тени для век и нюдовую помаду. Волосы девушки собраны в высокий тугой пучок.

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Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

На других кадрах Леони предстала в длинном кожаном платье с высоким разрезом, «мохнатом» черном платье-футляре, серебристом плиссированном платье, а также она примерила черный тренч с яркой красной вышивкой.

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Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Кассель позировала лежа на гладильной доске, стоя в плите и даже сидя в продуктовой тележке.

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Появление в Numéro стало очередным заметным шагом Леони в модельной карьере. Летом этого года она дебютировала на подиуме, открыв показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таормине.

Напомним, Леони родилась в 2010 году в Риме. Она младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые были женаты с 1999 по 2013 год. Ее старшая сестра Дева Кассель также строит карьеру в модельной индустрии и уже сотрудничала с ведущими модными брендами.

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