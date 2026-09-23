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В пальто и очках от солнца: Моника Беллуччи в луке любимого цвета появилась в Милане
Моника Беллучи посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось на днях в знаменитой галерее Виктора Эммануила II.
Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.
61-летняя Беллуччи появилась на тусовке в черном макси-платье и пальто сверху с поясом на талии, которое Моника дополнила туфлями на высоких каблуках и черными солнцезащитными очками, а также серьгами-кольцами в ушах.
На плече у Беллуччи была маленькая черная сумка с пайетками, ее волосы были распущены, а на лице легкий макияж в теплых оттенках.
Напомним, на это же мероприятие приехала супермодель Хайди Клум и ее коллега Наоми Кэмпбелл, а также Памела Андерсон и другие знаменитости.