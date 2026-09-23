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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В пальто и очках от солнца: Моника Беллуччи в луке любимого цвета появилась в Милане

Моника Беллучи посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось на днях в знаменитой галерее Виктора Эммануила II.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Моника Беллучи

Моника Беллучи / © Getty Images

Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.

61-летняя Беллуччи появилась на тусовке в черном макси-платье и пальто сверху с поясом на талии, которое Моника дополнила туфлями на высоких каблуках и черными солнцезащитными очками, а также серьгами-кольцами в ушах.

Моника Беллучи / © Getty Images

Моника Беллучи / © Getty Images

На плече у Беллуччи была маленькая черная сумка с пайетками, ее волосы были распущены, а на лице легкий макияж в теплых оттенках.

Напомним, на это же мероприятие приехала супермодель Хайди Клум и ее коллега Наоми Кэмпбелл, а также Памела Андерсон и другие знаменитости.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

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