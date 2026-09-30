Соломия Витвицкая показалась с новорожденным сыном дома и растрогала, как их встретили с сюрпризом

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая показала, как ее встретили дома после выписки из роддома с новорожденным сыном Устимом.

Так, несколько дней назад знаменитость впервые стала мамой. Теперь она постепенно знакомит подписчиков с новым этапом своей жизни и делится первыми семейными кадрами. Ранее Соломия показала моменты выписки, а теперь рассекретила, как ее с малышом встретили дома.

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После возвращения с роддома новоиспеченную маму и ее сына ждал сюрприз. Комнату украсили воздушными шарами, а ближайшие устроили для Соломии небольшой домашний праздник. Поддержать ведущую в этот особый момент остались ее друзья.

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Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с сыном и друзьями / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, первенец Соломии и ее мужа Алексея Ситайло родился 26 сентября. Пара назвала мальчика Устимом. По словам ведущей, именно Алексей предложил это имя, а впоследствии они узнали, что оно происходит от латинского слова justus — «справедливый». Для супругов это стало символическим, ведь Алексей связал свою жизнь с юстицией, однако в настоящее время он военнослужащий.

Напомним, певица Ирина Федишин также ожидает малыша. На последних месяцах беременности она уже рассекретила пол третьего ребенка во время яркого гендер-пати.

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