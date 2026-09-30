53-летняя Ева Герцигова подчеркнула стройные ноги кружевным мини-платьем

Ева Герцигова / © Getty Images

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53-летняя чешская супермодель Ева Герцигова посетила показ Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже и продемонстрировала смелый образ. Звезда появилась на мероприятии среди других знаменитых гостей французского Модного дома.

Для выхода Ева выбрала черное мини-платье с глубоким декольте. Наряд был выполнен из полупрозрачного кружева и подчеркивал фигуру модели.

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Ева Герцигова / © Getty Images

Герцигова дополнила платье черным жакетом, который накинула на плечи, и босоножками на высоких каблуках.

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Образ Евы соответствовал общей эстетике показа Saint Laurent — в коллекции весна-лето 2027 дизайнер Энтони Ваккарелло сделал акцент на золоте, прозрачных фактурах и эффектных вечерних силуэтах. Показ прошел у фонтана Трокадеро на фоне подсвеченной Эйфелевой башни.

Ранее, напомним, Ева Герцигова вышла замуж за отца своих троих детей после 25 лет отношений.

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