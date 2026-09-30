Самолет Flydubai со 174 пассажирами подал сигнал о захвате: истребители Израиля подняли в небо

Над Иорданией могли захватить самолет / © pexels.com

Реклама

На рассвете, 30 сентября, мог случиться масштабный акт терроризма с участием лайнера компании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль. Во время выполнения рейса из Дубая в Тель-Авив экипаж внезапно передал в эфир международный сигнал тревоги, сигнализирующий о потенциальном захвате судна. В ответ воздушные силы Израиля немедленно подняли в небо истребители для перехвата и сопровождения самолета.

Об этом пишет Ynet.

Реклама

В небе над Иорданией могли захватить самолет: первые подробности

По состоянию на 10:05 известно, что на борту самолета могла произойти потасовка. Самолет приземлился несколько минут назад в Саудовской Аравии. Экипаж воздушного судна передал сигнал о «незаконном вмешательстве», а также известил об общей чрезвычайной ситуации на борту. Впрочем, по данным источников в силах безопасности Израиля, инцидент не связан с захватом самолета — причиной переполоха, вероятнее всего, стала ссора между пилотами.

Реклама

Из-за случившегося начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир срочно провел оперативное совещание с высшим командованием. К оценке ситуации привлекли главу ВВС генерал-майора Омера Тишлера, руководителя Оперативного управления генерал-майора Ицика Коэна и начальника разведки генерал-майора Шломи Биндера.

Пока дополнительную информацию не разглашают.

На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей, и большинство из них — граждане Израиля. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Дубая в 07:05 по местному времени и должно было приземлиться в аэропорту имени Бен-Гуриона около 09:30.

Впрочем, ориентировочно через 1,5 часа после взлета, когда лайнер вошел в воздушное пространство Иордании, бортовой ответчик сначала выдал код 7700 (общая чрезвычайная ситуация), а через мгновение — код 7500, который используют гражданские пилоты в случае незаконного вмешательства в управление или попытки угона.

Реклама

Сразу после подачи аварийного сигнала пилоты перешли на ручное управление, развернули лайнер и направили его в сторону Саудовской Аравии, существенно снизив высоту полета. Сначала самолет двигался к югу, после чего сменил курс на запад, продолжая маневрировать в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Необычная ситуация в небе заставила высшее военно-политическое руководство Израиля действовать немедленно. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац провели срочные консультации по безопасности. Параллельно Оперативный отдел полиции Израиля приступил к развертыванию совместного командного центра с привлечением всех профильных спецслужб, а все силовые структуры страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Представители сектора безопасности призвали воздерживаться от преждевременных выводов, подчеркнув, что подтвержденных данных о захвате лайнера террористами на тот момент не было, но ситуацию усложняло отсутствие связи с экипажем.

«Нет никакой достоверной информации о захвате самолета. Пилот подал сигнал бедствия. Нам не удается установить связь с пилотом, и это вызывает беспокойство», — заявил один из чиновников израильской службы безопасности.

Реклама

Комиссар полиции Дэнни Леви также провел оценку обстановки, поскольку силовые ведомства внимательно отслеживали каждое изменение в траектории движения гражданского судна. Со своей стороны, он подчеркнул готовность силовиков к худшему развитию событий.

Израильские истребители сопровождают бортовые силы, пока специалисты и профильные службы пытаются выяснить истинные причины срабатывания кода опасности и отсутствия диалога с кабиной пилотов.

Террористы: последние новости

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила и задержала двух агентов РФ в Днепропетровской области, которые планировали осуществить серию терактов. Первой целью злоумышленников должен стать автомобиль мобильной огневой группы ВСУ, под который они планировали заложить дистанционное СВП. В случае успеха следующим заданием должен быть взрыв у здания ТЦК в Никопольском районе.

Злоумышленники были задержаны во время доразведки возле первой цели с уже снаряженной взрывчаткой — 3 кг взрывчатого вещества с металлическими гайками в канистре. Нападающими оказались местные жители (один из них ранее судим за кражи), которых российские спецслужбы завербовали через Telegram при поиске легкого заработка.

Оба агента находятся под стражей. СБУ сообщила им о подозрении в приготовлении террора по предварительному сговору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Новости партнеров

Новости партнеров