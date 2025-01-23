Трамп признал хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп обнародовал новый указ.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Хуситская организация Ансар Аллах рассматривается как иностранная террористическая организация.

В заявлении говорится, что при поддержке сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, вооружающих и тренирующих террористические организации по всему миру, хуситы десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США с 2023 года, создавая опасность для американских мужчин и женщин.

Также говорится, что хуситы совершили многочисленные атаки на гражданскую инфраструктуру, включая многочисленные атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, смертоносные атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года и с октября 2023 года по Израилю было выпущено более 300 сна.

Хуситы также атаковали коммерческие суда более 100 раз, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морского коммерческого транспорта Красного моря изменить маршрут, что способствовало глобальной инфляции.

"Деятельность хуситов угрожает безопасности американского гражданского населения и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия помогает хуситам наносить удары по судам в Красном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВМС США отразили атаку хуситов с помощью авианосца.

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