Хуситы пытались атаковать ракетой аэропорт Израиля в момент прибытия Нетаньяху

Боевики заявили, что это было местью за ликвидацию лидера "Хезболла".

Йеменские хуситы запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива в тот момент, когда в Израиль вернулся премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, передает The Times of Israel.

Он заявил, что ракету запустили специально до прибытия Нетаньяху.

Абдул Малик аль-Хути сказал, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет тщетной".

"Эти большие жертвы и большая несправедливость не будут тщетны", — сказал лидер хуситов.

В армии Израиля заявили, что боевики ошиблись и запустили ракету через полчаса после того, как премьер-министр вернулся в страну после поездки в США. Ракета белая сбита за пределы страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует поставлять оружие йеменским хуситам.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер террористической "Хезболлы" Хасан Насралла ликвидирован.

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