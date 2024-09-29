Астрологический прогноз на 29 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: конфликтный день, когда ссоры могут вспыхивать повсеместно и без весомого повода – как говорится, на ровном месте. Энергию нужно расходовать экономно, не допуская бессмысленных трат, поэтому для активной деятельности день не подходит – отдых в это время должен быть пассивным.

Символ дня: Омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут обладать такой богатой симптоматикой, что поставить правильный диагноз сможет только очень грамотный и опытный специалист. Лечить зубы можно только в случае острой боли.

Питание дня: питаться нужно умеренно, мясо лучше заменить рыбой и овощами, от сочных фруктов круглой формы нужно отказаться.

Стрижка дня: стричься не олько можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное – зимнее – хранение, обрезать и прививать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, от каких недостатков человеку нужно избавиться.

Табу дня: собранность, организованность и дисциплинированность убережет от неприятностей, в том числе, и материальных потерь.

Цитата дня: «Кто не пресекает зло – дает ему свершиться» (Уильям Шекспир).

Читайте также: