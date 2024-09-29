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Астрологический прогноз на 29 сентября

Астрологический прогноз на 29 сентября

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: конфликтный день, когда ссоры могут вспыхивать повсеместно и без весомого повода – как говорится, на ровном месте. Энергию нужно расходовать экономно, не допуская бессмысленных трат, поэтому для активной деятельности день не подходит – отдых в это время должен быть пассивным. 

Символ дня: Омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут обладать такой богатой симптоматикой, что поставить правильный диагноз сможет только очень грамотный и опытный специалист. Лечить зубы можно только в случае острой боли. 

Питание дня: питаться нужно умеренно, мясо лучше заменить рыбой и овощами, от сочных фруктов круглой формы нужно отказаться. 

Стрижка дня: стричься не олько можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное – зимнее – хранение, обрезать и прививать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, от каких недостатков человеку нужно избавиться. 

Табу дня: собранность, организованность и дисциплинированность убережет от неприятностей, в том числе, и материальных потерь. 

Цитата дня: «Кто не пресекает зло – дает ему свершиться» (Уильям Шекспир). 

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