Восходовед объяснил, что будет с "Хезболлой" после ликвидации ее лидера

Смерть лидера "Хезболла " Хасана Насралли ослабит группировку, но не уничтожит его террористическую деятельность.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал востоковед Михаил Якубович.

"Конечно, из-за смерти Хасана Насраллы позиции "Хезболлы" будут ослаблены. Не только из-за того, что самого Насраллу убили, но еще и потому, что с ним погибла верхушка этой организации, в частности, коммуникаторы из Ирана", — заявил Якубович.

Он заявил, что также были уничтожены боевики, ответственные за военные беспилотники.

"Однако ожидать полного разгрома "Хезболла" не приходится. Все же они опираются на шиитскую местную почву. Там будут продолжать вербовать новых поклонников. Возможно, даже "Хезболла" будет частично вытеснена в Сирию", — пояснил Якубович.

Эксперт отметил, что это уже первый раз, когда лидер "Хезболла" был ликвидирован. В частности, в 1992 году израильские силы обороны ликвидировали лидера "Хезболла" Аббаса аль-Мусави.

Напомним, ранее сообщалось, что после гибели главу "Хезболлы" верховного лидера Ирана спрятали в надежное место.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Израиле заявили, что поездка Нетаньяху в США была "частью диверсии" против лидера "Хезболлы".

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