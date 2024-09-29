В северных областях тревога из-за угрозы из Беларуси: что произошло

Тактическая авиация зафиксирована у границ с Украиной.
В Киевской и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога из — за угрозы враждебной тактической авиации с территорииБеларуси.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Киевская и Житомирская область – ракетная опасность!", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации в Гомельской области Беларуси.
Сообщается, что борта тактической авиации со стороны Беларуси в воздушное пространство Украины не входили.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь залетело по меньшей мере 4 "Шахеда" во время обстрела Украины со стороны российских захватчиков.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путин заявил, что может применить ядерное оружие "для защиты Белоруссии".
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