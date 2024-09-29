В северных областях тревога из-за угрозы из Беларуси: что произошло

Тактическая авиация зафиксирована у границ с Украиной.

В Киевской и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога из — за угрозы враждебной тактической авиации с территорииБеларуси.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Киевская и Житомирская область – ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации в Гомельской области Беларуси.

Сообщается, что борта тактической авиации со стороны Беларуси в воздушное пространство Украины не входили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь залетело по меньшей мере 4 "Шахеда" во время обстрела Украины со стороны российских захватчиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин заявил, что может применить ядерное оружие "для защиты Белоруссии".

Читайте также: