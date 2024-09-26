Почему молоко в Советском Союзе продавалось в треугольных бумажных пакетах

Молоко в треугольных пакетиках – один из символов советской эпохи

Тот, кто застал Советский Союз помнит, как в гастрономах продавали молоко в странной на сегодняшний день треугольной упаковке.

Молоко тогда можно было купить на разлив, разливали его обычно по бидонам, в бутылках, которые потом можно было помыть и сдать в пункт приема стеклотары и в бумажных пирамидках. Пожалуй, это был самый простой вариант и самый удобный — треугольники объемом в пол литра стоили 16 копеек, чтобы налить молоко в стакан, нужно было отрезать верхний уголок упаковки.

Происхождение треугольных пакетов

Молоко в треугольниках выпускалось в СССР с 1950-х до конца 1980-х. Концепция упаковки молока в треугольные контейнеры была предложена шведским изобретателем Эриком Валленбергом в 1944 году. Существует легенда, что однажды Валленберг прочитал статью о магической способности египетских пирамид. Автор статьи – химик и по совместительству мистик, а впоследствии фантаст Жак Бержье утверждал, что именно благодаря форме пирамид внутри у них происходит консервация времени, и продукты способны храниться в первозданном виде. Журналисты, опубликовав предложение, посоветовали спать в тетраэдре для улучшения здоровья и общего омоложения. Эриком Валленбергом выдвинул идею, что такая форма позволит лучше хранить молоко благодаря геометрическим свойствам тетраэдра.

В 1951 году шведской фирмой Tetra Pak было начато массовое производство этой упаковки. Специалисты из Tetra Pak не только придумали соответствующую форму упаковки, но и другие технологические нюансы, в частности способ упаковки жидкости в картон и герметизацию упаковки, припаяли к картону тонкий слой полиэтилена, благодаря чему пакеты стали абсолютно влагостойкими.

Упаковка "Тетра Классик", так официально называвшиеся "пирамидки", впервые вышла в массовое производство в 1952 году. СССР официально купил технологию и несколько линий производства у Tetra Pak.

Преимущества и недостатки треугольной упаковки

Несмотря на определенные преимущества такой упаковки — треугольные контейнеры можно было легко утилизировать, они были достаточно удобными, позволяли легко наливать молоко, занимали мало места в холодильнике, в отличие от той же бутылки, но они часто протекали. Одним из основных недостатков треугольных пакетов была также проблема с качеством склеивания швов. Кроме того, треугольники занимали больше места при транспортировке, что значительно увеличивало транспортные расходы. Поэтому в Европе быстро отказались от "пирамидок".

Специальная тара для треугольных пакетов

Популярность и символика

Со временем треугольные пакеты приобрели статус своеобразного символа советской эпохи. Треугольные пакеты также часто использовались в рекламе и на различных мероприятиях, что усиливало их присутствие в общественном сознании. У паковка стало не просто средством хранения, а символом эпохи, элементом, влияющим на повседневные привычки и ритуалы людей.

В начале 1980-х годов треугольные пакеты начали исчезать из повседневного обихода. Основной причиной этого стало значительное ухудшение качества производства, что приводило к частому протеканию молока. Кроме того, новые технологии упаковки начали вытеснять старые формы, что способствовало отказу от треугольных пакетов.