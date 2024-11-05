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- Украина
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Актуальные запросы
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- Разное
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Кто такая Наталья Диденко: что известно о популярном синоптике
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- Война
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Отсрочка от мобилизации: отказать в ее предоставлении могут по любым причинам
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- Война
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Мобилизация украинцев, у которых есть группы инвалидности: кого в мае могут призвать
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- Война
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Кого будут считать уклонистами: как будут наказывать украинцев, которые не обновят данные в ТЦК в 60-дневный срок
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- Война
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Могут ли мобилизовать лиц от 18 лет по новому законопроекту: мнение адвоката
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Отсрочка от мобилизации: полный список тех, кто может получить ее в феврале 2024 года
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Мобилизация и электронный реестр призывников Украины: какие данные будут доступны ТЦК
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- Война
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"Взрослым" студентам могут оставить отсрочку от мобилизации: зарегистрированный законопроект
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- Война
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С какими болезнями позвоночника, опорно-двигательного аппарата не мобилизуют во время военного положения