Дрова будут гореть дольше: шесть простых правил, чтобы экономить на отоплении

Нынешняя зима обещает быть тяжелой, поэтому стоит уже сейчас подумать о том, как экономить на отоплении. Если вы используете в частном доме или на даче дрова, запомните шесть простых советов. Как сделать, чтобы дрова горели дольше – читайте в материале ТСН.ua.

В среднем одно полено горит 1,5 часа. А дрова стоят дорого, поэтому способы экономить на отоплении могут пригодиться.

Укладывайте дрова правильно

Ошибочно считается, что дрова можно складывать кое-как, просто чтобы эта куча не развалилась в печи. Но это ложное утверждение. Чтобы материал горел дольше, нужно внизу пирамиды выложить самые толстые поленья. Затем пойдут дрова среднего размера, а сверху лучше использовать щепки и палки.

Часто бывает, что внутрь "пирамиды" из дров выкладывают газету или бумагу для разжигания. Тогда огонь будет расходиться из центра к краям, а потому уже через несколько минут он охватывает все поленья. Вместо этого лучше дрова разжигать сверху. Тогда сначала загораются мелкие дрова (трески, палки, ветки), а затем постепенно переходит на большие. Они горят медленнее и тепло отдают дольше.

Обратите внимание, что такой метод укладки дров подходит только печам с верхней подачей воздуха.

Используйте задвижку для регулировки горения

Запомните простое правило – чем сильнее будет тяга, тем быстрее дрова будут гореть. Но силу горения можно контролировать, если "дозировать" количество подаваемого воздуха с помощью задвижки. Как только огонь достаточно разгорелся, нужно постепенно закрывать заслонку, подача кислорода будет уменьшаться и скорость горения тоже.

Следует обратить внимание — следует соблюдать баланс в процессе регулировки задвижки. Если притока воздуха будет недостаточно, огонь может погаснуть.

Дрова из плотных пород горят дольше

Теплоотдача и длительность горения также зависят от породы древесины. Так, дольше всего будут гореть плотные (плотность свыше 0,75 г/см3) – слива, десен. А вот хвойные сгорают очень быстро, ведь их плотность не больше 0,55 г/см3.

Для печи обычно рекомендуют брать деревья со средней плотностью. Это клен, береза или дуб. Они достаточно долго горят и стоят недорого.

Оптимизация объема закладки дров

На самом деле, даже если вы будете использовать вариант закладки, описанный выше, нижние поленья могут загораться быстрее, чем это нужно. Чтобы этого не допустить, следует скорректировать объем закладки дров в зависимости от температуры воздуха на улице и теплоизоляционных возможностей дома.

Здесь вам поможет только метод проб и ошибок.

Сажу нужно вовремя удалять

Часто удалением сажи занимаются уже тогда, когда труба забьется и тяга значительно уменьшится. Но весь период накопления сажи эффективность печи снижается.

Сажа не только уменьшает тягу, но может выступать как теплоизоляционный материал. Потому, если ее много, дров приходится закладывать больше для получения того же количества тепла.

Дрова лучше заносить в дом заранее

Заранее подготовить поленья – еще одно важное правило, которое поможет экономить на отоплении. Занесите их в теплое отапливаемое помещение, чтобы они нагрелись до комнатной температуры и немного подсохли. Тогда деревья не будут тратить энергию на собственный прогрев в печи или испарение остатков влаги.

В идеале готовить дрова нужно за несколько дней до зажигания печи. Но даже возможность отлежать несколько часов даст хороший результат.

Читайте также: