Россия согласовала визит турецкого омбудсмена в места, где содержат украинских пленных

В настоящее время из вражеского плена удалось вернуть 3767 граждан Украины. В этом помогает Катар и ОАЭ.

Россия согласовала визит главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен рассказал о встрече с членами семей пленных военнослужащих воинской части 3033, состоявшейся 5 ноября.

"Отвечая на вопрос, "знает ли наша сторона о состоянии здоровья наших военнопленных?", мой представитель отметил, что Россия по-прежнему не соблюдает Женевские конвенции. Мы это видим по тому состоянию, в котором возвращаются домой воины после плена. Однако наконец стало известно, что РФ согласовала визит Главному Омбудсману Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", — рассказал Лубинец.

По его словам, родным военнопленных сообщили приоритетность, прописанную в Женевских конвенциях, относительно репатриации военнопленных: это тяжелобольные, тяжелораненые и женщины.

"Здесь действует принцип справедливости относительно скорейшего возвращения тех, кто удерживается во враждебном плену с 2014 года; попавших в плен или считается пропавшим без вести или погибшим из одной семьи; осужденных. К счастью, в 2024 году Украине удается возвращать на родину такая категория граждан.

Также ряд вопросов касался конкретных кейсов, которым представители государственных органов предоставили персональные консультации.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец сообщил о списках военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть.

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