Дрова будуть горіти довше: шість простих правил, щоб економити на опаленні

Цьогорічна зима обіцяє бути важкою, а тому варто вже зараз подумати про те, як економити на опаленні. Якщо ви використовуєте у приватному будинку чи на дачі дрова, запам'ятайте шість простих порад. Як зробити, щоб дрова горіли довше - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В середньому одне поліно горить 1,5 години. А дрова коштують дорого, тому способи економити на опаленні можуть знадобитися.

Укладайте дрова правильно

Помилково вважається, що дрова можна складати абияк, просто щоб ця купа не розвалилася в печі. Але це помилкове твердження. Щоб матеріал горів довше, потрібно внизу піраміди викласти найбільші і найтовстіші поліна. Потім підуть дрова середнього розміру, а зверху краще використовувати тріски та палиці.

Часто буває, що всередину "піраміди" з дров кладуть газету чи папір для розпалювання. Тоді вогонь розходитиметься від центру до країв, а тому вже за кілька хвилин він охоплює всі поліна. Замість цього краще дрова розпалювати зверху. Тоді спершу загораються дрібні дрова (тріски, палиці, гілки), а потім поступово вогонь переходить на більші. Вони горять повільніше і віддають тепло довше.

Зверніть увагу, що такий метод укладання дров підходить лише для печей з верхнім подаванням повітря.

Використовуйте засувку для регулювання горіння

Запам'ятайте просте правило - що сильнішою буде тяга, то швидше дрова горітимуть. Але силу горіння можна контролювати, якщо "дозувати" кількість повітря, яке подається, за допомогою засувки. Як тільки вогонь достатньо розгорівся, потрібно поступово закривати засувку, подавання кисню зменшуватиметься і швидкість горіння також.

Варто звернути увагу - треба дотримуватися балансу у процесі регулювання засувки. Якщо припливу повітря буде недостатньо, вогонь може згаснути.

Дрова зі щільних порід горять довше

Тепловіддавання і тривалість горіння також залежать від породи деревини. Так, найдовше горітимуть щільні (щільність понад 0,75 г/см3) - слива, ясен. А ось хвойні згорають дуже швидко, адже їхня щільність не більше 0,55 г/см3.

Для печі зазвичай рекомендують брати дрова з середньою щільністю. Це клен, береза або дуб. Вони досить довго горять і коштують недорого.

Оптимізація обсягу закладання дров

Насправді, навіть якщо ви будете використовувати варіант закладання, який був описаний вище, нижні поліна можуть загорятися швидше, аніж це потрібно. Щоб цього не допустити, варто скорегувати обсяг закладання дров у залежності від температури повітря на вулиці і теплоізоляційних можливостей будинку.

Тут вам допоможе лише метод спроб і помилок.

Сажу потрібно вчасно видаляти

Часто видаленням сажі займаються вже тоді, коли димохід заб'ється і тяга значно зменшиться. Але увесь період накопичення сажі ефективність печі знижується.

Сажа не лише зменшує тягу, але й може бути теплоізоляційним матеріалом. Тому якщо її багато, дров доводиться закладати більше для отримання тієї ж кількості тепла.

Дрова краще заносити до будинку заздалегідь

Завчасно підготувати поліна - ще одне важливе правило, яке допоможе економити на опаленні. Занесіть їх до теплого опалювального приміщення, щоб вони нагрілися до кімнатної температури і трохи підсохли. Тоді дрова не витрачатимуть енергію на власне прогрівання в печі чи випаровування залишків вологи.

В ідеалі готувати дрова потрібно за кілька днів до запалювання печі. Але навіть можливість відлежатися кілька годин дасть хороший результат.

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