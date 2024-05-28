Отказать в предоставлении отсрочки могут любому военнообязанному

Основания в отказе в предоставлении отсрочки не определены, поэтому комиссии при ТЦК могут отказывать в ее предоставлении любому

Комиссии при ТЦК будут иметь чрезвычайно широкие полномочия по вопросу одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных органов власти, отмечают эксперты судебно-юридической газеты.

Постановлением от 16 мая №560 Правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, в котором определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления.

Именно этот порядок является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Потому что закон об усилении мобилизации лишь отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях отказа в ее предоставлении.

Обычно, разъясняют эксперты, в нормативно-правовых актах устанавливается перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении. Основаниями отказа могут служить, например, «недостаточность» или «несоответствие» документов, неверное оформление и т.д. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. Все, что сказано об отсрочке у закона — это то, что «проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется ТЦК».

В постановлении 560 только устанавливается, каков должен быть состав комиссии при районных (городских) ТЦК для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки.

Порядок предоставления отсрочки

Военнообязанные (кроме забронированных) при наличии оснований для получения отсрочки лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, удостоверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, которое оформляется протоколом.

О принятом комиссией решении военнообязанного уведомляют средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

Если решение положительное, военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа.

Отказ от предоставления отсрочки

Поскольку из-за того, что судя по постановлению Кабмина, причины отказа не указаны, комиссии при ТЦК может указать их по своему усмотрению.

Такое решение может быть оспорено в судебном порядке. Но поскольку никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки постановление 560 не содержит, суд не сможет оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, не сможет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, то есть, соответствовало ли оно закону о мобилизации и постановлении 560.

В случае потери (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее следующего дня после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.

В случае принятия комиссией решение об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

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