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- Категорія
- Укрaїнa
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Публікації тегу
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- Категорія
- Різне
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- 14k
Хто така Наталія Діденко: що відомо про популярну синоптикиню
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- Категорія
- Війна
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- 23k
Відстрочка від мобілізації: відмовити у її наданні можуть з будь-яких причин будь-кому
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- Категорія
- Війна
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- 13k
Мобілізація українців, які мають групи інвалідності: кого у травні можуть призвати
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- Категорія
- Війна
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Кого вважатимуть ухилянтами: як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін
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- Категорія
- Війна
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Чи можуть мобілізувати осіб від 18 років за новим законопроєктом: думка адвоката
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- Категорія
- Війна
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- 186k
Відстрочка від мобілізації: повний перелік тих, хто може отримати її в лютому 2024 року
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- Категорія
- Війна
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- 48k
Мобілізація та електронний реєстр призовників Україні: які дані будуть доступні для ТЦК
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- Категорія
- Війна
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"Дорослим" студентам можуть залишити відстрочку від мобілізації: зареєстрований законопроєкт
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- Категорія
- Війна
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- 426k
З якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану