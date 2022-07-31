Як вибрати обігрівач: типи, переваги та недоліки пристроїв

В Україні спостерігається ажіотаж на обігрівачі, не зважаючи на літній період. У торгових мережах говорять про зростання запитів на обігрівачі у 20 разів. Скоріш за все він викликаний прогнозами експертів щодо майбутнього опалювального сезону. Як правильно вибрати обігрівач вибрати, щоб він працював ефективно і, що важливо, економно - читайте в матеріалі ТСН.ua

Серед опалювальних пристроїв на ринку України можна знайти наступі керамічні панелі, інверторні кондиціонери, олійні радіатори, електричні конвектори, тепловентилятори, обігрівачі типу "UFO". Розглянемо основні переваги та недоліки цих обігрівачів.

Переваги та недоліки керамічних панелей

Вони є компактними, безпечними та ефективними пристроями, які не споживають багато електроенергії.

Серед основних переваг керамічних панелей можна назвати:

Подвійний тип обігріву. Функціонує такий прилад як за принципом природної конвекції, а й з допомогою поширення довгих інфрачервоних хвиль. Вони нагрівають навколишні предмети навколо, а ті, своєю чергою, вже передають тепло повітрю.

Керамічні обігрівачі не перепалюють кисень. Вони не просто підвищують температуру повітря в приміщенні, вони роблять його м'яким і зручним, тому їх можна л використовувати в дитячих кімнатах.

Пожежна безпека та низька травматичність. З погляду безпеки керамічні обігрівачі є лідерами.

Стильний та сучасний дизайн. Керамічні панелі практичні, компактні та можуть вписатись в будь-який інтер'єр.

Серед недоліків керамічних пристроїв - їхня відносна крихкість. Фасадна панель виготовлена з кераміки, а кераміка, як відомо, в будь-якому місці буває досить крихкою. Для обігріву великого приміщення часто не вистачає потужності керамічного обігрівача, тому він застосовується як додаткове джерело обігріву.

керамічний обігрівач

Плюси та мінуси масляних радіаторів

У цих радіаторах масло, яке знаходиться всередині приладу акумулює тепло. Набираючи температуру від електричних елементів, масло передає тепло зовнішній панелі, а та безпосередньо прогріває повітря кімнати. Потужність такого роду обігрівачів становить у середньому 1.5-2 кВт. Функціонують масляні конвектори за принципом природної конвекції.

Які переваги масляного обігрівача

Масляний обігрівач не випалює кисень. Він працює при температурі до 60 градусів за Цельсієм і тому зовсім не сушить повітря.

Пожежна безпека. Сучасні моделі масляних конвекторів обов'язково оснащені таймером та терморегулятором. Це дозволяє не побоюватися перегріву і дає відчутний бонус в економії електроенергії.

Мобільність. Як правило, масляний конвектор базово оснащений спеціальними коліщатками, тому його дуже просто переміщати з однієї кімнати.

Недоліки масляного радіатора

Такий обігрівач - досить громіздка і важка річ.

Для його максимального нагріву потрібен певний час.

Через високу температуру обігрівач не підходить для кімнат, де знаходяться діти

Значне енергоспоживання.

масляний обігрівач

Інверторні кондиціонери - переваги та недоліки

Інверторні кондиціонери працюють за принципом теплової помпи. У їхній конструкції знаходиться спеціальний теплообмінник, в якому конденсується фреон. Коли температура у внутрішній частині пристрою сягає 45 градусів за Цельсієм, рідкий фреон переходить у зовнішній блок і набуває газоподібного виду. Досягається це рахунок різкого перепаду тиску.

Серед переваг інверторних кондиціонерів:

Інверторний кондиціонер вигідний тим, що може не лише обігрівати повітря, а й охолоджувати його у спеку року.

Екологічність, робота приладу абсолютно нешкідлива для людини та навколишнього середовища.

Високий коефіцієнт корисної дії, тобто продуктивність. Використовуючи 1 кВт електрики, такі обігрівачі надають у середньому 3-5 кВт теплової енергії. Це більш ніж вигідно з погляду витрат на опалення.

Підтримка створеного мікроклімату. Як тільки потрібну температуру повітря в приміщенні буде досягнуто, інверторний кондиціонер перейде в підтримуючий режим.

Недоліки інверторних кондиціонерів

Досить висока вартість

Складність при монтажі, а значить висока вартість установки та обслуговування також.

Цей обігрівач та кондиціонер є складним електронним пристроєм. Тому ймовірні перепади напруги погано впливають на його електроніку.

Інверторні кондиціонери

На що звернути увагу при купівлі електричних конвекторів

Електричні конвектори можуть повноцінно виконувати функцію основного опалення. Повітря проходить через нагрівальні елементи всередині електричного конвектора, тепле підіймається вгору, а холодне – опускається. Таким чином і відбувається прогрівання всього приміщення.

Серед переваг електричних конвекторів:

Головною перевагою називають можливість його використання як основної системи опалення.

Невелика вага, обігрівач можна легко переміщати. Невеликі габарити приладу ніяк не порушать загальний інтер'єр у приміщенні.

Простота монтажу, встановити електричний конвектор у своєму будинку можна навіть самостійно.

Безшумність, працюють конвектори без зайвих звуків.

Крім того, він також оснащений спеціальним обмежувачем, що дає можливість залишати прилад постійно підключеним до мережі.

Серед недоліків електричних конвекторів можна згадати - значне споживання електроенергії та те, що він все ж таки сушить повітря.

електричні конвектори

Тепловентилятори: простота та доступність

Один з найпоширеніших варіантів додаткового опалення який називають ще «дуйчиком». Поширює тепло в приміщенні за допомогою розігрітої спіралі та вентилятора. Потужність таких приладів становить середньому 2-2.5 кВт.

Перевагами тепловентиляторів є:

Напевно найвища серед усіх типів обігрівачів мобільність. Тепловий вентилятор легко переставити або перенести в іншу кімнату.

Простота використання. Практично всі моделі теплових вентиляторів оснащені зручними механічними терморегуляторами. Тому налаштувати потрібний рівень прогріву не складе труднощів.

Безпека, ці обігрівальні пристрої мають захист від перегріву, а також автоматично вимикаються при перекиданні.

При виборі тепловентилятора потрібно врахувати його недоліки:

Вони досить шумні під час роботи

У разі попадання пилу на спіраль, виділяють неприємний запах.

Цей вид обігрівачів найсильніше сушить повітря.

тепловентилятор

Обігрівачі "UFO "- найкращий вибір для локального обігріву

Ці обігрівачі забезпечують м'який обігрів певної зони. В основі принципу роботи цих пристроїв інфрачервоні хвилі. Вони прогрівають не саме повітря, а навколишні предмети, що дозволяє передавати тепло максимально рівномірно.

Перевагами таких обігрівачів є:

Економічність, для опалення невеликої зони такий обігрівач буде вигідним з точки зору витрат електрики.

Безшумність, під час роботи обігрівач не виробляє жодних звуків.

Концентрація тепла, пристрій можна розміщувати у певній зоні та не витрачати електроенергію на обігрів непотрібної площі

Головний недолік ього обігрівача - високий ризик травматизму через сильне нагрівання зовнішньої частини.

UFO

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