Як підвищити температуру в квартирі / © pexels.com

Найпростіший і водночас найефективніший спосіб “запустити” додаткове тепло — правильно організувати роботу батарей. У багатьох квартирах радіатори частково або повністю заблоковані: їх закривають довгі штори, декоративні екрани, меблі або щільні підвіконня. Здається, дрібниця, але з точки зору фізики це серйозна помилка. Батарея гріє не сама по собі, а через циркуляцію теплого повітря. Коли рух повітря перекритий, тепло застрягає біля стіни і не доходить до кімнати.

Рішення просте: повністю звільніть батареї. Штори не повинні накривати їх навіть частково, декоративні екрани варто зняти на холодний сезон, а меблі — відсунути на 20–30 сантиметрів. Після цього тепле повітря почне вільно циркулювати, рівномірно прогріваючи кімнату.

Вже за перші години ви відчуєте різницю — температура може зрости на 3–5 градусів без жодного додаткового опалення. Найбільш помітно це працює у невеликих кімнатах та квартирах із централізованим опаленням.

Ще один маленький лайфгак: тепло має відбиватися у кімнату, а не йти у стіну. Якщо за батареєю холодна зовнішня стіна, можна прикріпити тонкий фольгований відбивний екран. Це необов’язково, але допомагає утримувати тепло довше.

Найчастіше саме ця проста дія дає більше ефекту, ніж додаткові обігрівачі або ущільнювачі на вікнах. Тож не поспішайте витрачатися — спробуйте спочатку цей метод, він нічого не коштує, а результат вас здивує.