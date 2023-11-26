Скільки хліба, цибулі потрібно на один кілограм фаршу

Цибуля та хліб у фарші для котлет - скільки додавати на один кілограм фаршу

Для чого додають цибулю та хліб до фаршу

Секрети ідеальних котлет — це не лише хороший, якісний фарш, але й правильні пропорції компонентів

До фаршу майже усіх формованих виробів типу котлет обов'язково додають цибулю та хліб.

Хліб збільшує об'єм фаршу та основне, додавання булки робить фарш пишнішим і ніжнішим. Хліб дає котлетам ледве помітну кислинку, і якщо у свіжоприготовлених котлетах цей присмак не дуже виражений, то в розігрітих він добре відчувається.

Для приготування котлет краще використовувати черствий білий хліб.

Дрібно подрібнені овочі, найчастіше це цибуля додає смаку і соковитості, а м'якуш черствого білого хліба, вимочений у воді або молоці, допомагає утримати вологу, яка, випаровуючись не дасть фаршу пересушитися.

Скільки хліба потрібно на 1 кг фаршу

На думку досвідчених господинь на 1 кілограм м'ясного фаршу потрібно 200- 250 грамів хліба. Бажано використати батон, який вже трохи підсохнув, замочити його у воді або в молоці.

Замість хліба до фаршу можна додавати сиру картоплю, інші овочі, я, наприклад, кабачок, морква, манку тощо.

Скільки цибулі потрібно на один кілограм фаршу для котлет

Цибулю можна додавати як у сирому вигляді, так і обсмажену. Якщо додати вже обсмажену цибулю, потрібно брати 200-300 грамів овочів на один кілограм котлетного фаршу. У разі, коли додається сира, подрібнена цибуля, не варто брати понад 200 грамів.

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