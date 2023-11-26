Сколько хлеба, лука нужно на один килограмм фарша

Лук и хлеб в фарше для котлет – сколько добавлять на один килограмм фарша

Для чего добавляют лук и хлеб в фарш

Секреты идеальных котлет – это не только хороший, качественный фарш, но и правильные пропорции компонентов.

В фарш почти всех формованных изделий типа котлет обязательно добавляют лук и хлеб.

Хлеб увеличивает объем фарша и основное, добавление булки делает фарш более пышным и нежным. Хлеб дает котлетам едва заметную кислинку, и если в свежеприготовленных котлетах этот привкус не слишком выражен, то в разогретых он хорошо чувствуется.

Для приготовления котлет лучше использовать черствый белый хлеб.

Мелко измельченные овощи, чаще всего этот лук, придают вкусу и сочности, а мякоть черствого белого хлеба, вымоченная в воде или молоке, помогает удержать влагу, которая, испаряясь, не даст фаршу пересушиться.

Сколько хлеба нужно на 1 кг фарша

По мнению опытных хозяек на 1 килограмм мясного фарша нужно 200-250 граммов хлеба. Желательно использовать уже немного подсохший батон, замочить его в воде или в молоке.

Вместо хлеба к фаршу можно добавлять сырой картофель, другие овощи, я, например, кабачок, морковь, манку и т.д.

Сколько лука нужно на килограмм фарша для котлет

Лук можно добавлять как в сыром виде, так и обжаренный. Если добавлять уже обжаренный лук, нужно брать 200-300 г овощей на один килограмм котлетного фарша. В случае, когда добавляется сырой, размельченный лук, не стоит брать более 200 граммов.

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