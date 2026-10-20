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Курс валют на 21 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар перевалил за 45 гривен, достигнув отметки в 45,07 грн.
НБУ установил официальный курс валют в среду, 21 октября. Доллар прибавил в цене еще 7 коп. Евро остался без изменений. Стоимость злотого уменьшилась на 1 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 45,07 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,53 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,54 (-1 коп.)
Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что возможности НБУ сдерживать курс доллара благодаря удешевлению евро фактически иссякли. На это повлияли низкие котировки европейской валюты по отношению к доллару и ситуация на межбанковском валютном рынке. В то же время, украинцы продолжают активно скупать валюту на наличном рынке, пытаясь воспользоваться нынешним курсом.