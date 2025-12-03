Зачем в фарш для котлет добавляют газировку: лайфхак для сочности

Что добавить в фарш

У каждой украинской хозяйки есть свой уникальный и проверенный рецепт лучших в мире котлет, секрет которых известен только ей. Однако существуют универсальные уловки, которые помогут любому приготовить невероятно вкусное и сочное блюдо. Мы разобрались, как правильно готовить котлеты из фарша.

Зачем в фарш добавляют минеральную воду

Многие, видимо, слышали, что в фарш для котлет добавляют воду, но секрет заключается именно в использовании минеральной воды. Дело в том, что во время термической обработки мясо неизбежно теряет свою естественную влагу, становится сухим, что отрицательно сказывается на вкусе готового блюда. Использование минеральной воды помогает не только сохранить влагу, но и сделать фарш более нежным благодаря углекислому газу.

Газированная минеральная вода не только спасает сухой фарш, но и улучшает его текстуру. Газировка насыщает фарш пузырьками углекислого газа, которые при жарке создают легкую, воздушную текстуру и помогают сохранить необходимую влагу.

Кроме того, газировка лучше распределяет жир и влагу, благодаря чему котлеты держат форму и не разваливаются, становятся объемнее. Еще одним плюсом такой добавки является то, что минеральная вода помогает лучше раскрыться специям, а значит готовое блюдо будет вкуснее и ароматнее.

Как правильно добавлять газировку в котлетный фарш

Для достижения идеальной сочности много воды добавлять не нужно — достаточно 100 миллилитров на полкилограмма фарша. При использовании соленой минералки количество соли, которое вы добавляете в фарш, следует обязательно уменьшить.

Как только газировка будет добавлена, фарш следует хорошо перемешать и оставить на 10–15 минут при комнатной температуре. Только после этого можно формировать и обжаривать котлетки. Кстати, вместо минералки для сочности можно использовать лед или бульон.

Как сделать котлеты сочными

Хлеб, который делает котлеты более жесткими, можно заменить манкой или овсянкой. В этом случае добавлять воду нужно обязательно, поскольку крупа очень сильно впитывает жидкость, из-за чего готовые котлеты станут жесткими.

Вместо хлеба можно добавлять картофель. Его необходимо натереть на мелкой терке и хорошо отжать, прежде чем добавлять в фарш.

Кроме того, чтобы нежирное мясо получило необходимую влагу, можно добавить натертые или очень мелко нарезанные овощи, например морковь, кабачки или цуккини, которые придадут сочность, но оставят блюдо легким для желудка и фигуры.