Цены как в Украине, горы как в Швейцарии: туристка назвала самую дешевую и красивую страну Европы

Украинка Александра, недавно посетившая Албанию, поделилась своими впечатлениями в Instagram, назвав эту страну "самой дешевой, но самой красивой страной Европы".

Она опровергла распространенные слухи о грязь и опасности, подчеркнув, что цены там сравнимы с украинскими, а пейзажи напоминают Швейцарию и Лазурный берег.

Александра была поражена контрастом между красотой Албании и ее доступностью. Она сравнила местные горы со Швейцарией, а голубую воду с Лазурным берегом.

"Цены, внимание, как в дешевом городке Украины", - подчеркнула туристка.

Несмотря на то, что другие блоггеры называли Албанию опасной и грязной, Александра развеяла эти слухи, отметив, что грязи она "вообще не увидела".

По мнению девушки, единственная реальная "опасность" состоит в том, что со временем страна станет слишком популярной и цены перестанут быть такими доступными.

Александра назвала единственный крупный минус Албании – отсутствие аэропорта на главном курорте. Она предложила два оптимальных способа добраться до курортного города Саранда:

Через столицу: Прилететь в Тирану (столица Албании), а оттуда добраться до Саранды на автобусе. Через Грецию (гениальный вариант): Прилететь на греческий остров Корфу, расположенный очень близко к Албании. Оттуда можно доплыть на корабле всего через час.

"Это же гениально. Еще и Грецию заодно посетите", - добавила туристка.

