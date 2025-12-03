- Дата публикации
Цены как в Украине, горы как в Швейцарии: туристка назвала самую дешевую и красивую страну Европы
Украинка поделилась впечатлениями об Албании, назвав ее самой дешевой и красивой страной Европы с ценами "как в Украине".
Украинка Александра, недавно посетившая Албанию, поделилась своими впечатлениями в Instagram, назвав эту страну "самой дешевой, но самой красивой страной Европы".
Она опровергла распространенные слухи о грязь и опасности, подчеркнув, что цены там сравнимы с украинскими, а пейзажи напоминают Швейцарию и Лазурный берег.
Александра была поражена контрастом между красотой Албании и ее доступностью. Она сравнила местные горы со Швейцарией, а голубую воду с Лазурным берегом.
"Цены, внимание, как в дешевом городке Украины", - подчеркнула туристка.
Несмотря на то, что другие блоггеры называли Албанию опасной и грязной, Александра развеяла эти слухи, отметив, что грязи она "вообще не увидела".
По мнению девушки, единственная реальная "опасность" состоит в том, что со временем страна станет слишком популярной и цены перестанут быть такими доступными.
Александра назвала единственный крупный минус Албании – отсутствие аэропорта на главном курорте. Она предложила два оптимальных способа добраться до курортного города Саранда:
Через столицу: Прилететь в Тирану (столица Албании), а оттуда добраться до Саранды на автобусе.
Через Грецию (гениальный вариант): Прилететь на греческий остров Корфу, расположенный очень близко к Албании. Оттуда можно доплыть на корабле всего через час.
"Это же гениально. Еще и Грецию заодно посетите", - добавила туристка.
