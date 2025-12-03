Влюбляет в себя женщин всего мира: шведский красавец Александр Скарсгард снова удивил образами

Александр Скарсгард / © Associated Press

Реклама

Шведский актер за последнее время продемонстрировал аж два креативных образа и это были сочетания, которые решился бы надеть не каждый мужчина.

В создании луков для красной дорожки актеру помогает его стилист Гарри Ламберт и, похоже, Александр соглашается на все креативные идеи модного эксперта.

Первый лук актера был Valentino и включал черный костюм и синюю шелковую рубашку. Также Скарсгард удивил остроносыми туфлями с пряжками.

Реклама

Александр Скарсгард / © Getty Images

Особой изюминкой образа стал его галстук. В таком ансамбле он пришел на 28-ю церемонию вручения премии Британской независимой кинопремии.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Второй образ актера был тоже от Valentino, но кардинально отличался. Он носил черные брюки и рубашку в сочетании с розовым пиджаком и желтым галстуком.

Александр Скарсгард / © Associated Press

В таком образе он пришел на церемонию вручения кинопремии Gotham Film Awards. Обувь актера теперь была также другой — он носил туфли Valentino с большим золотым логотипом.