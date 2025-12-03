Навіщо у фарш для котлет додають газовану воду: лайфгак для соковитості

Що додати у фарш

Кожна українська господиня має свій унікальний і перевірений рецепт найкращих у світі котлет, чиї секрети відомі лише їй. Проте існують універсальні хитрощі, які допоможуть будь-кому приготувати неймовірно смачну та соковиту страву. Ми розібралися, як правильно готувати котлети з фаршу.

Навіщо до фаршу додають мінеральну воду

Багато хто, мабуть, чув, що до фаршу для котлет додають воду, але секрет полягає саме у використанні мінеральної води. Річ у тім, що під час термічної обробки м’ясо неминуче втрачає свою природну вологу, стає сухим, що негативно позначається на смаку вже готової страви. Використання мінеральної води допомагає не тільки зберегти вологу, але й зробити фарш ніжнішим завдяки вуглекислому газу. До того ж, мінеральна вода сприяє кращому розкриттю смаку спецій, що забезпечує готовій страві насичений аромат.

Газована мінеральна вода не тільки рятує сухий фарш, але й покращує його текстуру. Під час термічної обробки м’ясо втрачає свою вологу і стає сухим, що призводить до втрати смаку готової страви. Газування насичує фарш бульбашками вуглекислого газу, які при смаженні створюють легку, повітряну текстуру і допомагають зберегти необхідну вологу.

Крім того газована вода краще розподіляє жир і вологу, завдяки чому котлети тримають форму і не розвалюються, стають об’ємнішими. Ще одним плюсом такої добавки є те, що мінеральна вода допомагає краще розкритися спеціям, а значить готова страва буде смачнішою та ароматнішою.

Як правильно додавати газовану воду до котлетного фаршу

Для досягнення ідеальної соковитості багато води додавати не потрібно, достатньо 100 мілілітрів на пів кілограма фаршу. Під час використання солоної мінералки, кількість солі, яку ви додаєте у фарш, слід обов’язково зменшити.

Як тільки газована вода буде додана, слід заготовку добре перемішати і залишити на 10–15 хвилин при кімнатній температурі. Лише після цього можна формувати і обсмажувати котлетки. До речі, якщо замість мінералки для соковитості можна використовувати лід або бульйон.

Як зробити котлети соковитими

Хліб, який робить котлети жорсткішими можна замінити манкою або вівсянкою. У цьому випадку додавати воду обов’язково, оскільки крупа дуже сильно вбирає рідину, через що готові котлети стануть жорсткими.

Замість хліба можна додавати картоплю. Її необхідно натерти на дрібній тертці та добре віджати перед тим, як додавати в фарш.

Крім того, щоб нежирне м’ясо отримало необхідну вологу, можна додати натерті або дуже дрібно нарізані овочі, як-от морква, кабачки чи цукіні, які додадуть соковитості, але залишать страву легкою для шлунка та фігури.