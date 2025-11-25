Секретний інгредієнт для фаршу, який змінює все: котлети завжди соковиті і ніжні

Як зробити фарш соковитим / © pexels.com

Все, що потрібно зробити, — розчинити щіпку харчової соди у невеликій кількості води та додати у сирий фарш. Дайте суміші постояти 15–45 хвилин перед приготуванням. Ефект вражає: м’ясо залишається соковитим, ніжним і набуває ідеального золотистого кольору.

Чому сода так діє? Вона підвищує pH м’яса та запобігає надмірному зв’язуванню білків, завдяки чому вода утримується всередині, і фарш не стає сухим або гумовим.

Соду можна додавати у будь-який фарш — яловичий, курячий або свинячий. Вона ідеально підходить для котлет, бургерів або фрикадельок, і результат помітний одразу.

Кілька простих порад:

Достатньо щіпки соди — не переборщіть.

Дайте фаршу постояти 15–45 хвилин.

Додайте улюблені спеції безпосередньо перед приготуванням.

Після цього ваш фарш ніколи не буде сухим чи несмачним — він стане соковитим, ніжним і ароматним!