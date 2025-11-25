- Дата публікації
Секретний інгредієнт для фаршу, який змінює все: котлети завжди соковиті і ніжні
Приготувати соковитий і ніжний фарш легко з цим секретним інгредієнтом — звичайною харчовою содою. Вона значно покращує смак і консистенцію м’яса.
Все, що потрібно зробити, — розчинити щіпку харчової соди у невеликій кількості води та додати у сирий фарш. Дайте суміші постояти 15–45 хвилин перед приготуванням. Ефект вражає: м’ясо залишається соковитим, ніжним і набуває ідеального золотистого кольору.
Чому сода так діє? Вона підвищує pH м’яса та запобігає надмірному зв’язуванню білків, завдяки чому вода утримується всередині, і фарш не стає сухим або гумовим.
Соду можна додавати у будь-який фарш — яловичий, курячий або свинячий. Вона ідеально підходить для котлет, бургерів або фрикадельок, і результат помітний одразу.
Кілька простих порад:
Достатньо щіпки соди — не переборщіть.
Дайте фаршу постояти 15–45 хвилин.
Додайте улюблені спеції безпосередньо перед приготуванням.
Після цього ваш фарш ніколи не буде сухим чи несмачним — він стане соковитим, ніжним і ароматним!