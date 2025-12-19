Як повернути підвіконню білизну за 5 хвилин без хімії: перевірений лайфгак з простими засобами

Як повернути білий колір підвіконню / © unsplash.com

Реклама

Сліди від маркерів та олівців, кола від чашок кави чи чаю, звичайний побутовий бруд — усе це важко відчистити навіть спеціальними засобами. Але є простий спосіб повернути підвіконню ідеальну чистоту. Ми розповімо, що допоможе.

Найефективнішими виявляються звичайні аптечні засоби, які знайдуться в кожному домі: димексид і мурашиний спирт. Змішайте їх у рівних пропорціях, змочіть у суміші ватний диск та акуратно протріть ним плями.

Ви буквально побачите, як сліди та забруднення зникають на очах, а поверхня знову стає чистою, блискучою і білосніжною. І все це — без небезпечної агресивної хімії та сумнівних засобів.