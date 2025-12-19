"Не зовсім зрозуміло, хто на кого напав": Орбан приголомшив заявою про війну в Україні

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву щодо війни в Україні та підтримки Києва з боку Євросоюзу.

Про це пише HVG.hu.

Під час пресконференції у Брюсселі він розкритикував рішення лідерів ЄС фінансувати Україну та поставив під сумнів факти російської агресії.

Реклама

Коментуючи війну в Україні, Орбан заявив, що європейські лідери нібито керуються моральними міркуваннями, допомагаючи «країні, яка зазнала насильства», але водночас висловив сумнів щодо того, хто саме є агресором.

«Вони (лідери країн ЄС — ред.) спокійно снідають удома, п’ють каву і думають, що з морального погляду правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звісно, не такій уже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав», — сказав угорський прем’єр.

За його словами, керівники держав ЄС вважають правильним фінансувати Україну, не усвідомлюючи реальної ціни таких рішень.

Прем’єр Угорщини наголосив, що переконання, ніби війну можна підтримувати без серйозних фінансових наслідків, є помилковим. На його думку, зрештою саме європейські платники податків заплатять за рішення щодо допомоги Києву.

Реклама

«Але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але врешті-решт, вони будуть платити», — наголосив він.

Окремо Орбан розкритикував ідею використання заморожених російських активів для підтримки України. Він заявив, що такий крок фактично дорівнює «оголошенню війни Росії».

За його словами, країни Заходу помиляються, вірячи в те, що «цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки».

Також очільник угорського уряду заявив, що Євросоюз нібито більше зосереджений не на досягненні миру в Україні, а на перемозі над Росією. Саме цим, за його словами, пояснюється готовність Брюсселя надавати Україні кредити та іншу допомогу.

Реклама

Нагадаємо, Орбан під час саміту ЄС заявив, що Будапешт не підтримує узгоджене рішення про позику 90 млрд євро для України і не братиме в ньому участі.

Він назвав цей кредит «втраченими грошима», які Україна, на його думку, не зможе повернути, та застеріг Європу від фінансових наслідків такого рішення.