Ще дві країни приєднаються до перемовин між США та Україною щодо мирного плану — Axios

До переговорів щодо мирного плану США, які відбудуться у Маямі, долучаться представники двох країн із Близького Сходу.

Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід у соцмережі X.

За його словами, радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії сьогодні відвідають Маямі для переговорів із посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та секретарем РНБО України Рустемом Умєровим

За інформацією журналіста, до переговорів приєднаються міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару.

Раніше посол США в НАТО Метт Вітакер заявив в ефірі Fox News, що адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готовою до війни.

Нагадаємо, цими вихідними в Маямі мають відбутися переговори між представниками США та Росії, присвячені можливому припиненню війни.