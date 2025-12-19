Відключення світла 20 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 20 грудня

В усіх регіонах Україні у суботу, 20 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 20 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 20 грудня: оновлюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 20 грудня:

1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 04:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 20 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 20 грудня: оновлюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 20 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 20 грудня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 20 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 20 грудня: оновлюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 20 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 20 грудня: оновлюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, масована російська атака по Одесі пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень в частині Одеси немає світла, води і тепла.

