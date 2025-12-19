- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 471
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 20 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 20 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 20 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.
Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 20 грудня: оновлюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 20 грудня:
1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 04:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 20 грудня: оновлюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 20 грудня: оновлюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 20 грудня: оновлюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Нагадаємо, масована російська атака по Одесі пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень в частині Одеси немає світла, води і тепла.