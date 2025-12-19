ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
164
1 хв

Відключення світла 20 грудня: "Укренерго" попередило про обмеження в більшості областей

Енергетики попереджають, що ситуація з електропостачання може змінюватися.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У суботу, 20 грудня, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень для населення, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергетики змушені вдатися до контрольованих обмежень споживання.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — йдеться у повідомленні.

Енергетики попереджають, що ситуація з електропостачання може змінюватися.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Також українців закликають не вмикати потужні електроприлади одразу після відновлення електропостачання.

«Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо!» — звертаються енергетики до українців.

Нагадаємо, у Міністерствів енергетики заявили, що, попри цілодобову роботу енергетиків, скасувати графіки відключень світла в Україні наразі неможливо. Головна причина — щоденні російські атаки на енергооб’єкти та зниження пропускної здатності мереж.

