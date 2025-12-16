Чи загрожують Україні аварійні відключення світла через морози: енергетики відповіли

Відключення світла / © vsim.ua

Погіршення погодних умов і зниження температури в Україні наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі «Ми — Україна».

Погода під контролем

За словами Анатолія Замулка, нинішні метеорологічні умови є цілком звичними для української зими, а енергосистема готова до подібних температурних коливань. Хоча обсяги споживання електроенергії дещо зросли, це зростання наразі не є критичним для стабільності мережі.

«Аварійні відключення через погоду можуть наступати винятково в разі знеструмлень на розподільчих мережах операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація. На більшості території України знеструмлень через погоду не буде, адже енергосистема до таких змін готова», — зауважив він.

Обстріли — головний ризик

Водночас очільник відомства підкреслив, що ситуацію ускладнює дефіцит генерації, через який уже застосовуються графіки обмежень. Проте ключовою загрозою залишається не мороз, а ворожі атаки.

«Інша ситуація — це обстріли, коли у нас виникає дійсно необхідність запровадження аварійних відключень для відновлення системи», — підсумував Анатолій Замулко.

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 17 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Також «Укренерго» повідомляло, що 17 грудня у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електропостачання.