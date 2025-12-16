ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3759
2 хв

Відключення світла 17 грудня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 17 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 17 грудня / © ТСН.ua

В усіх регіонах Україні у середу, 17 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 17 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області (оновлений)

Графік відключення світла у Запорізькій області 17 грудня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 22:30

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 17 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 17 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 17 грудня:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 17 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 17 грудня:

1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

4.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зробила заяву про графіки відключень світла в Україні. За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури в уряді знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності та скоротити тривалість відключень.

3759
