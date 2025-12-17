Свербіж ніг, що не минає: коли варто звернутися до лікаря

Фото ілюстративне / © Credits

Періодичний свербіж шкіри на ногах відчувала чи не кожна людина у світі. Це відчуття може бути викликане через різні причини, такі як суха погода чи укуси комах. Проте якщо цей свербіж супроводжується додатковими симптомами — вам варто звернутися до лікаря.

Про це пише The Mirorr.

Тривалий і нестерпний свербіж іноді є ознакою того, що в організмі відбуваються значні порушення. Експерти «Healthline» підкреслюють, що ноги є тією частиною тіла, яка особливо вразлива до розвитку подібного стійкого подразнення.

Вони зауважують, що такий свербіж стоп може сигналізувати про різні захворювання, включаючи діабет, а також серйозні проблеми з нирками або печінкою.

Захворювання печінки

Австралійський «Фонд печінки» попереджає, що свербіж ніг може бути ознакою того, що у вас хвора печінка.

«Ви можете відчувати свербіж на будь-якій ділянці вашого тіла, проте найчастіше це трапляється на руках і ногах, долонях або ступнях. Деякі люди можуть відчувати свербіж по всьому тілу», — зазначають фахівці.

Якщо свербіж виникає через проблеми з печінкою, висипу на шкірі чи слідів від укусів комах не буде. Попри те, що свербіння не викликає висипу, постійне чухання може легко пошкодити вашу шкіру.

Також ви можете помітити, що цей свербіж часто стає гіршим у спеку, особливо після того, як ви прийняли гарячу ванну, або ж уночі, чи коли носите певний одяг.

Точна причина такого свербіння, пов’язаного з хворобами печінки, досі залишається загадкою. Однак його пов’язують із тим, що в крові накопичуються жовчні солі, а також змінюється рівень інших важливих речовин, таких як гістамін, серотонін і гормони, які починають поводитися інакше через хворобу.

Водночас фахівці розповіли додаткові ознаки захворювання печінки, на які слід звернути увагу:

відчуття постійної втоми та слабкості;

втрата апетиту, що може призвести до різкої втрати ваги;

пожовтіння шкіри та білків очей (жовтяниця);

нудота.

Діабет

Британська організація «Diabetes.co.uk» зауважує, що свербіж, який вражає ступні, гомілки та щиколотки, є «поширеним» явищем серед людей з діабетом.

Високий рівень цукру в крові протягом тривалого часу є однією з причин свербіння шкіри. Іноді шкіра може свербіти коли уражені нерви або розвивається хвороба нирок.

Водночас спеціалісти наголошують, що свербіж шкіри може бути ознакою діабету у випадку, коли присутні й інші симптоми цього захворювання:

невгамовна спрага;

часте сечовипускання, особливо вночі;

відчуття надзвичайної втоми;

різке схуднення;

проблеми із зором.

Захворювання нирок

Свербіж шкіри є поширеною проблемою для людей із захворюваннями нирок.

Як зазначає «Kidney Care UK» свербіння шкіри, посилюється в міру зниження функції нирок. Це відчуття можуть викликати або погіршувати такі фактори, як сухість шкіри, висока температура (спека), а також підвищений рівень кальцію в крові.

Також симптоми захворювання нирок включають:

різка втрата ваги та зниження апетиту;

набряк щиколоток, ніг або рук — через накопичення рідини (набряк);

задишка;

постійна втома;

кров у сечі;

проблеми зі сном;

м’язові судоми;

нудота;

постійні головні болі.

Фахівці наголошують, якщо ви помітили у себе будь-який із цих попереджувальних ознак, вам слід негайно звернутися за допомогою до лікаря.

