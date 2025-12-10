Які засоби не слід використовувати взимку для догляду за шкірою обличчя / © pexels.com

У таких умовах звичні косметичні засоби можуть поводитися зовсім інакше, ніж у теплі місяці. Те, що влітку не завдавало шкоди, взимку може спричинити подразнення або надмірну сухість. Тому експерти радять переглянути щоденний догляд і тимчасово відмовитися від агресивних компонентів.

Чому шкіра стає вразливішою взимку

Дерматологиня Папрі Саркар пояснює: холод, сухе повітря і морозні пориви вітру одночасно впливають на шкіру, поступово руйнуючи її природний бар’єр. Коли він пошкоджений, шкіра гірше утримує вологу та стає більш чутливою до подразників. В результаті з’являються сухість, лущення, свербіж і почервоніння.

Втім, не у всіх зимові умови викликають проблеми. Якщо шкіра не протестує, можна не міняти догляд радикально. Але фахівці все ж радять переходити на живильніші креми, м’якіші очищувальні засоби та обмежити активні інгредієнти — профілактика завжди краща за лікування подразненої шкіри.

Мило: обмежити використання взимку

Звичка активно намилювати тіло взимку може призвести до надмірної сухості. Дерматологи наголошують: мило потрібне лише там, де воно справді необхідне — інтимні зони та пахви. Для решти тіла достатньо теплої води або м’якого гелю. Звичайне тверде мило має високий pH і пересушує і без того вразливу шкіру, тож краще обирати делікатні гелеві або кремові засоби для вмивання.

Тоніки зі спиртом

Багато тоніків для жирної шкіри містять високий відсоток спирту, який у холодну пору здатний сильно висушувати шкіру. Саркар радить уникати тоніків із алкоголем серед основних інгредієнтів. Якщо важко відмовитися від тоніка, обирайте зволожувальні формули без спирту — вони підтримують баланс шкіри і не руйнують бар’єр.

Глиняні маски: рідше і обережніше

Глиняні маски ефективно очищують пори, але одночасно забирають багато вологи. Влітку це непомітно, а взимку може погіршити сухість і спричинити почервоніння. Фахівці радять зменшити частоту їх використання або замінити на м’які зволожувальні маски.

Зимовий пілінг: зменшити частоту

Пілінг залишається важливою процедурою, але взимку ризик пошкодити шкіру зростає. Дерматологи радять робити ексфоліацію рідше і обирати м’які формули. Хімічні пілінги на основі гліколевої, мигдальної або саліцилової кислот працюють добре, але ключове — не перевищувати частоту застосування.

Сильні аромати та ефірні олії

Ароматизовані креми та сироватки можуть бути приємними, але взимку шкіра реагує на них більш чутливо. Пошкоджений бар’єр пропускає більше потенційних подразників, тому речовини, які раніше не викликали проблем, можуть провокувати дискомфорт. Краще обирати косметику без ароматів і ефірних олій або використовувати її обережно, уважно спостерігаючи за реакцією шкіри.