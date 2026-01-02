ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий здешевшали.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на п’ятницю, 2 січня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 2 січня. Долар втратив 18 коп., євро зменшилося у ціні аж на 24 коп. Злотий опустився на 9 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,17 (-18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,55 (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара у січні 2026-го. Зокрема, у першій половині січня очікується певне зниження курсового тиску. Курс долара не відзначатиметься різкими змінами. НБУ контролюватиме ситуацію на валютному ринку.

