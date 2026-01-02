- Дата публікації
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Долар, євро та злотий здешевшали.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 2 січня. Долар втратив 18 коп., євро зменшилося у ціні аж на 24 коп. Злотий опустився на 9 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,17 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,55 (-24 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (-9 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара у січні 2026-го. Зокрема, у першій половині січня очікується певне зниження курсового тиску. Курс долара не відзначатиметься різкими змінами. НБУ контролюватиме ситуацію на валютному ринку.